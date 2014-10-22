أحمد عز يدعو جمهوره لعدم التوجّه إلى جلسة المحكمة

وجّه الفنان أحمد عز رسالة إلى جمهوره عبر حسابه في موقع "فيس بوك"، يطلب منهم عدم التوجه إلى جلسة محكمة "الأسرة" لمؤازرته في قضيته مع زينة، والمزمع عقدها في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتضمنت الرسالة: "رسالة من أحمد عز الاثنين ٢٠/١٠/٢٠١٤،

صباح الفل على أحسن وأجدع عيلة، وحشتوني جدا، أنا عارف أن فيه أعداد كبيره عايزه تروح الجلسة يوم الخميس علشان يبقوا معايا، أنا باشكر كل أهلي على الشعور ده وعارف أن ورايا ضهر أتسند عليه، بس أنا بطلب منكوا أن محدش ينزل خالص لكذا سبب:

أولا: صاحب الحق مش محتاج يعمل أي مجهود وإحنا أصحاب حق والله العظيم. ثانيا: بندي للموضوع أهميه و قيمه و إحنا عارفين الموضوع و اللي بيحصل. ثالثا: أنا على مدار سنه تقريبا أتحملت شتائم وأخبار كاذبة وملفقه، وأنا راضي بالابتلاء، بس مااستحملش ولا ارضي أن أي حد يغلط فيكوا ولا يقول عليكوا نص كلمه بسببي

بحبكوا وبحترمكوا واطمأنوا ويمكرون ويمكر الله،والله خير الماكرين."

والجدير ذكره أنّ هذه الرسالة من عز تُعتبر رداً ضمنياً على ما حاولت زينة أنّ تردده مؤخراً أمام المقربين منها، حيث قالت وبعد انتهاء الجلسة الماضية أنّ ثلاث سيدات حاولن التّعرض لها وضربها، ووصفتهن بالمناصرات لأحمد عز، مشيرةً إلى أنها ستستعين برجال أمن عند التوجّه لحضور الجلسات في المرات المقبلة.

ولكنّ مصادر خاصّة أكدت لـ"سيدتي نت" أن ما حصل هو تجمّع لمحبّي عز، وعندما رأتهم زينة هربت من الباب الخلفي للمحكمة ولم يتعرض لها أي شخص بسوء.

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