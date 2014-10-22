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مها أحمد تستقبل الفنانين بالدموع في عزاء والدها

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مها أحمد تستقبل الفنانين بالدموع في عزاء والدها مها أحمد تستقبل الفنانين بالدموع في عزاء والدها

الثلاثاء 21-10-2014 22:13

كانت الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل في استقبال عدد كبير من الفنانين، الذين حرصوا على مواساتها وتقديم التعازي بوفاة والدها.

مها لم تتمالك نفسها، وظلت تبكي من شدة الحزن على فراق والدها.

وقد حضر العزاء الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية عدد من الفنانات مثل: صابرين، وميرفت أمين، ومنال سلامة، وريم البارودي، ودنيا عبد العزيز وغيرهن، و من الفنانين الذين حضروا: أحمد السقا، وهاني رمزي، والمنتج أحمد السبكي، ورامز أمير، وإيهاب فهمي وغيرهم.

 

 

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