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النّجوم يشاركون الطّلاب فرحة تخرّجهم

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النّجوم يشاركون الطّلاب فرحة تخرّجهم النّجوم يشاركون الطّلاب فرحة تخرّجهم

الثلاثاء 21-10-2014 22:56

حرصت كل من الفنانات آثار الحكيم، وعفاف شعيب، ومها أبو عوف، على مشاركة طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب الدفعة 15 فرحتهم خلال حفل تخرجهم، والتّي شهدت حضور أكثر من 5000 مدعو و1400 خريج من كليات: طب الأسنان، وصيدلة، وهندسة، وتكنولوجيا حيوية، وعلوم إدارة، وإعلام، وعلوم الحاسب، ولغات.

ومن ضمن الخريجين كان نجل المؤلف جمال العدل ونجل شقيقة الفنانة مها أبوعوف.

وكان في استقبال الضيوف د.نوال الدجوى رئيس مجلس الأمناء والدكتور خيري عبد الحميد رئيس الجامعة.

 

 

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