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نجوم الأغنية الخليجية يكرّمون في الإسكندرية

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نجوم الأغنية الخليجية يكرّمون في الإسكندرية نجوم الأغنية الخليجية يكرّمون في الإسكندرية

الثلاثاء 21-10-2014 23:46

شهدت الدورة الحادية عشر لمهرجان الأغنية الذي أقيم في الإسكندرية، العديد من المفاجآت؛ حيث شارك في حفل الافتتاح الذي كان خليجياً بامتياز العديد من نجوم الأغنية في الوطن العربي.

وخلال الحفل، تمّ تكريم كل من: الفنان عبادي الجوهر والفنانة أحلام التي حضرت بصحبة زوجها، كما تمّ تكريم الفنان المصري محمد الحلو والملحن هشام نزيه.

ووجّه رئيس المهرجان عوف همام تحية إلى الفنانين العرب، الذين لبّوا دعوة المهرجان، مؤكداً أنّ حضورهم هو عبارة عن تتويج للوحدة العربية، وشكرهم على تبرّعهم بكامل نفقات المهرجان لصالح صندوق "تحيا ".

وأحيّا الحفل الفنان رامي عياش وسط حضور عدد كبير من الفنانين منهم: فاروق الفيشاوي، وعمرو يوسف، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج محمد عبد العزيز، وهاني مهنى، ومن المقرر أنّ تستمر فاعليات المهرجان حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بحضور اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية واللواء أمين عز الدين مدير الأمن.

يذكر أنّ المهرجان من تنظيم جمعية "فناني ومبدعي الإسكندرية"، تحت رعاية وزارتي السياحة والثقافة ومحافظة الإسكندرية، وتقرر تخصيص دخل الحفل هذا العام إلى صندوق "تحيا مصر".

 

 

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