من هي فريدة ميرغني التي يحتفل حماقي بعيد ميلادها؟

في حفل عائلي وخاص جداً، احتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاد فريدة ميرغني، ابنة أحمد ميرغني، ابن خال حماقي، بحضور العائلة والأصدقاء والمقربين.

وحرص حماقي على تهنئة فريدة بعيد ميلادها الثالث على طريقته الخاصّة، فقام بنشر صور تجمعه بها على حسابه الشخصي في موقع "انستغرام" ، وصور أخرى مع أفراد العائلة.

وحضر حفل عيد الميلاد معظم أفراد عائلة حماقي، منهم: شقيقه طارق حماقي، وحسن ميرغني، وحرمه الصحفية نهى عيد، ومنظم الحفلات وليد منصور، والمصوّر الفوتوغرافي أحمد كوتي.

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