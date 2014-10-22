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«بنيان».. يبرز جهود حكومة خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن

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«بنيان».. يبرز جهود حكومة خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن «بنيان».. يبرز جهود حكومة خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن

    سجل معرض برنامج إدارة الشراكة في عمليات الحج  "بنيان" حتى الان اكثر من ربع مليون زائر وقال المشرف العام على المعرض الدكتور عيسى بن محمد القايدي أن معرض بنيان إحدى فعاليات لجنة الحج بالمدينة المنورة وتشرف عليه الإدارة العامة للحج والعمرة بإمارة منطقة المدينة المنورة، وتنظمه جامعة طيبة، ويسعى المعرض إلى تحقيق عدد من الأهداف تشمل إبراز الجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين فيما يخص الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف أثناء أداء مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة.

ومن ذلك تأصيل مفهوم الشراكة بين الجهات العاملة في الحج في منظومة أعمال تنسيقية تكاملية للتطوير والارتقاء بأعمال الحج. وتقديم خدمات مباشرة وفورية للحجاج والزوار للمعرض. لتعزيز الجانب التاريخي والثقافي للحجاج والزوار من خلال ما تقدمه الأجنحة المشاركة بالمعرض إضافة إلى توسيع شريحة المستهدفين من إقامة المعرض ليشمل الحجاج وزوار المسجد النبوي وبعثات الحج والوفود الرسمية بالحج، وكذلك طلاب مدارس التعليم العام والجامعات. للمساهمة في النواحي التوعوية والارشادية من خلال توزيع المطبوعات والنشرات والاسطوانات الاعلامية (CD) من قبل الجهات المشاركة دون أي مقابل مادي.

مشيرا القايدي إلى أهمية العمل على تثقيف وتعريف المواطنين والمقيمين والعاملين في مجال الحج بما تهدف إليه حكومتنا الرشيدة فيما يخص خدمة الحجاج، وكيفية التعامل مع ضيوف الرحمن.

حيث تم إقامة معرض برنامج إدارة الشراكة في عمليات الحج "بنيان  7" لعام 1435ه والذي يقام للمرة السابعة على التوالي، وبدعم لا محدود من قبل الإدارة العامة للحج والعمرة بإمارة منطقة المدينة المنورة وبتنظيم من قبل جامعة طيبة، وذلك بمشاركة 34 جهة حكومية وأهلية تقدم خدماتها لزوار المعرض من الحجاج والمقيمين.

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