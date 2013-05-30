الخارجية العراقية: لا نتوقع معجزات فى مؤتمر جنيف-2 بشأن سوريا

اعتبر وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى اليوم الخميس، أن مؤتمر جنيف-2 لن يقدم "حلولا سحرية ومعجزات" للأزمة السورية، بل إن هدفه يتمثل فى إطلاق حوار بين النظام والمعارضة.

وقال زيبارى فى مؤتمر صحفى فى بغداد "لا أعتقد أن المؤتمر إذا عقد سيعطى نتائج سحرية أو معجزات"، وأضاف "لكن إذا تمكن من بدء عملية الحوار، واستطاع أن يجمع الحكومة والنظام والمعارضة فى غرفة واحدة للتحاور والتعاطى تحت إشراف دولى وإقليمى وعربى وإسلامى وإطلاق آلية مستقبلية، أعتقد أنه سيكون قد حقق هدفه".

وأكد زيبارى أن العراق "سيكون مشاركا" فى الاجتماع الذى ذكر أنه سيعقد على مستوى وزارى، إلا أنه استدرك قائلا "الأمور قد تتغير".

وأطلقت مبادرة عقد مؤتمر دولى جديد تحت اسم "جنيف 2" يضم خصوصا ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فى بداية مايو من قبل وزيرى خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرغى لافروف وجون كيرى.