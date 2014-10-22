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مجلس «المعلمين» السابق: مستمرون لإنهاء الحراسة.. و5 ألاف شيك معطل

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مجلس «المعلمين» السابق: مستمرون لإنهاء الحراسة.. و5 ألاف شيك معطل مجلس «المعلمين» السابق: مستمرون لإنهاء الحراسة.. و5 ألاف شيك معطل

أكد محمد محمود، وكيل نقابة المعلمين بالمجلس السابق، المنتمى غالبية أعضاءه إلى جماعة الإخوان المسلمين، أن المجلس مستمر في إجراءاته لإنهاء الحراسة على النقابة والتى فرضت عنوة رغم عدم إستيفاء الشكل القانونى وأنتظار حكم القضاء في الإستشكال التي قامت النقابة برفعه لوقف تنفيذ الحكم.

وقال في بيان، الثلاثاء، إن الحراسة تهدر أموال المعلمين يومياً وتعطل مصالحهم، موضحاً أن هناك 5000 شيك تمثل مستحقات للمعلمين بصندوق الزمالة معطل صرفها نتيجة لمنازعات بين لجنة الحراسة ومجلس إدارة الصندوق السابق. المهن التعليمية تطالب مستشفي المعلمين بسداد مستحقات النقابة.

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