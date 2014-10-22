الأهالي يعثرون على ” دانة مدفع ” بمطروح

عثر أهالي منطقة عمر دارة بمدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، على دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بالقرب من المنطقة السكانية.

كان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، قد تلقى إخطارًا بالعثور على جسم غريب بشارع عمر دارة المتفرع من شارع علم الروم، وانتقلت على الفور لمكان البلاغ قيادات المديرية وقوات الحماية المدنيه والمفرقعات للمعاينة .

بالفحص تبين أن الجسم المعثور عليه عبارة عن دانه بطول 30 سم وقطرها 2.50 سم ووجود طبة أماميه ومروحة خلفية يرجح أن تكون من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وتم التحفظ عليها وتعيين الحراسة اللازمة عليها وأخطرت سرية الإزالة بالمنطقة العسكرية الغربية لرفعها والتعامل معها بمعرفتهم .

قامت قوات الحماية المدنية بتمشيط المنطقة والتأكد من خلوها من أية أجسام غريبة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة .

أ ش أ