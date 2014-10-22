أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأهالي يعثرون على ” دانة مدفع ” بمطروح

Google+ Print
الأهالي يعثرون على ” دانة مدفع ” بمطروح الأهالي يعثرون على ” دانة مدفع ” بمطروح

ارشيفية

عثر أهالي منطقة عمر دارة بمدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، على دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بالقرب من المنطقة السكانية.

كان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، قد تلقى إخطارًا بالعثور على جسم غريب بشارع عمر دارة المتفرع من شارع علم الروم، وانتقلت على الفور لمكان البلاغ قيادات المديرية وقوات الحماية المدنيه والمفرقعات للمعاينة .

بالفحص تبين أن الجسم المعثور عليه عبارة عن دانه بطول 30 سم وقطرها 2.50 سم ووجود طبة أماميه ومروحة خلفية يرجح أن تكون من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وتم التحفظ عليها وتعيين الحراسة اللازمة عليها وأخطرت سرية الإزالة بالمنطقة العسكرية الغربية لرفعها والتعامل معها بمعرفتهم .

قامت قوات الحماية المدنية بتمشيط المنطقة والتأكد من خلوها من أية أجسام غريبة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا