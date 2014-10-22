عميد معهد الدراسات الأندونسية بجامعة قناة السويس: الإستفادة من الخبرات الخارجية يخدم الإقتصاد الوطنى

قال الدكتور حسن يوسف عميد معهد الدراسات الأندونسية بجامعة قناة السويس أن الاستفادة من الخبرات الخارجية أمر حيوي من أجل تنمية وخدمة الإقتصاد الوطنى ..لافتا إلي أن ممثلين عن بعض الإقتصاديين من دولة أندونيسيا عرضوا مد يد العون للمساهمة فى مشروعات الصناعات اللوجستية بقناة السويس الجديد.

وأضاف دكتور حسن يوسف – فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء – أن أواصر الصداقة بيننا وبين أندونسيا قوية للغاية حيث أنه يوجد الكثير من العوامل المشتركة فى سلوكياتنا وأبناء الشعب الأندونيسى .

وأشار إلي أن معهد الدراسات الأندونيسية بجامعة قناة السويس هو منحة أندونسية بالكامل ويدرس بها طلاب يأتون من أندونيسيا خصيصا ليتعلموا اللغة العربية ويستكملون دراساتهم بالحصول على الماجستير والدكتوراة ، كما أنهم يحرصون على زيارة مشروع قناة السويس للتعرف عليه عن قرب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أطلق شارة البدء فى مشروع قناة السويس الجديدة يوم 5 أغسطس الماضى وذلك لتوفير مجرى مائى جديد لعبور السفن وخاصة العملاقة وتقليل توقيت انتظارها ، فضلا عن إقامة مركز خدمات لوجستية عملاقة ، ليتضاعف دخل القناة وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع تصنيف مصر اﻹنمائى عقب إنهاء المهلة المحددة ﻷنهاء عمليات حفر القناة الجديدة خلال عام واحد ينتهى فى 5 أغسطس 2015.

أ ش أ