ضبط 6 إخوان بكفرالشيخ بينهم نقيبي أطباء الأسنان والأطباء بكفرالشيخ

تنفيذا لأوامر ضبط وإحضار صادرة من النيابة العامة ألقت الجهات الأمنية القبض على 6 من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، بينهم نقيبي الأطباء وأطباء الأسنان بكفرالشيخ وذلك لإتهامهم بالعديد من الإتهامات من بينها انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

والمتهمون هم «ع.ز.ا» إداري بنقابة المحامين بكفرالشيخ والدكتور«أ.م.ف.» والدكتور«م.م.»و«ر.ج.ع» و«أ.ا» طالب بهندسة الشريف، والدكتور «م.م.ع» نقيب أطباء محافظة كفر الشيخ والدكتور«م.ع.ا» نقيب أطباء أسنان محافظة كفر الشيخ، وجاري التحقيق معهم عن طريق الجهات الأمنيه تمهيدا لإحالتهم للنيابه العامه لإتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.