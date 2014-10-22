محمد بن حمد يشهد تخريج دفعة «شكراً خليفة»

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن جامعة عجمان من المؤسسات التعليمية المهمة التي استطاعت أن تسهم في دفع حركة النهضة الفكرية والعلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الدولة، ونجحت بفضل كلياتها المتخصصة أن تزود سوق العمل بالعديد من الخريجين المتميزين.

وهنأ سموه الطلاب الخريجين بمناسبة تخرجهم وعلى ما حققوه من إنجازات علمية متميزة، وما اكتسبوه من مهارات ومعارف طوال سنوات دراستهم، ودعاهم إلى بذل الجهد والعمل الجاد والتزود من مناهل العلم والمعرفة من دون انقطاع حتى يسهموا في نهضة وتنمية المجتمع.

جاء ذلك لدى حضور سموه، صباح أمس، حفل تكريم 559 طالباً من خريجي دفعة 2014 بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا مقر الفجيرة بقاعة الشيخ خليفة للاحتفالات بالفجيرة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وحضور الشيخ حمد بن سيف الشرقي، نائب حاكم الفجيرة وسعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وخالد سعيد سلمان، وأسامة سعيد سلمان نائب رئيس الجامعة، والدكتور علي أبو النور مدير مقر الفجيرة، وعدد كبير من المسؤولين بحكومة الفجيرة.

وأشاد سموه بالدور الفاعل للجامعات والكليات والمعاهد في إعداد أجيال قادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية والاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم مسيرة التطوير في الدولة، مشيداً سموه بالمستوى المميز الذي وصل إليه التعليم العالي بالدولة وبالنهضة الحضارية في كافة المجالات بفضل رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموهما المتواصل لمسيرة العلم والعلماء في الدولة.

ومؤكدا على حرص الجامعة على إطلاق مسمى «شكرا خليفة» على دفعة هذه الكوكبة من خريجينا تيمناً بكونها الدفعة السنوية التي وافق تخرجها مرور عشر سنوات على تولي صاحب السمو رئيس الدولة مقاليد رئاسة الدولة، وفخراً واعتزازاً بما حققته دولة الإمارات في عهده من الرقي والتقدم.

وقام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسعيد بن محمد الرقباني يرافقهما أسامة سعيد سلمان، بتوزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم الطلاب المتميزين، فيما قام نائب رئيس الجامعة بإهداء سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي درعاً تذكارية.

وجدير بالذكر أن كريمة صاحب السمو حاكم الفجيرة ستشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طالبات الجامعة بحضور عدد من الشخصيات النسائية من داخل الدولة، وتقوم بتوزيع الشهادات على الخريجات وتكريم المتفوقات منهن وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2014م.

هذا وبدأ حفل التخريج بوصول سمو ولي عهد الفجيرة إلى قاعة الشيخ خليفة للاحتفالات، وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وتليت آيات عطرة من الذكر الحكيم،

كلمة

أسامة سلمان: الإمارات وجهة مفضلة لتحصيل العلم

ألقى أسامة سعيد سلمان نائب رئيس جامعة عجمان كلمة عبر من خلالها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعد أن حققت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده الميمون تقدماً وازدهاراً وتنمية منذ أن تسلم سموه مقاليد الحكم عام 2004، حيث باتت الإمارات وجهة مفضلة لتحصيل العلم واجتذبت بعثات من دول المنطقة في جامعاتها التي بلغ عددها تسعاً وسبعين مؤسسة تعليم عال معتمدة ، وحصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر حركة الطلبة إلى داخل الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤاه الثاقبة وتوجيهاته السديدة ودعمه ومساندته لجميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، للدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من سموه لمقر الجامعة منذ تأسيسها بالفجيرة في العام 2000م كأول مؤسسة تعليم عال خاصة بالمنطقة الشرقية، وإلى هذا اليوم الميمون الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج دفعة جديدة من طلبتها.

فرحة

أحمد بن حمد: نلنا شرف اللقاء

ألقى الخريج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي كلمة دفعة «شكراً خليفة» أعرب من خلالها عن سرور الدفعة لنيل شرف اللقاء بسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فحضور سموه لهذا الحفل يجسد الرعاية الكريمة التي يحظى بها العلم وطلبته في دولة الإمارات العربية المتحدة من لدن قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.