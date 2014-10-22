روسيا وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري والتقني

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف أن بلاده وإندونيسيا تنظران إمكانية تعزيز التعاون العسكري والتقني بما فى ذلك التزويد بغواصات روسية.

> جاء ذلك خلال لقاء منتروف مع الرئيس الإندونيسي الجديد جوكو ويدودو، حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها بالإنجليزية.

وقال الوزير الروسى إن الدولتين تتطلعان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما من 3 إلى 5 مليارات دولار أمريكي في العامين المقبلين.

وأشار مانتوروف إلى وجود خطط للتعاون في مجال الطاقة وبناء مصافي نفط روسية في إندونيسيا، وأضاف “لقد أثار شركاؤنا الإندونيسيون هذه القضية للمرة الأولى ونحن على استعداد للنظر في الأمر”.

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