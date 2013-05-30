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جبهة فلسطينية تدعو لوقف تدفق العمالة لتشييد المستوطنات الإسرائيلية

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جبهة فلسطينية تدعو لوقف تدفق العمالة لتشييد المستوطنات الإسرائيلية جبهة فلسطينية تدعو لوقف تدفق العمالة لتشييد المستوطنات الإسرائيلية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، منظمة التحرير والسلطة إلى السعى لوقف تدفق العمالة الفلسطينية للعمل فى تشييد المستوطنات الإسرائيلية، التى ابتلعت 539 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) من الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الجبهة، إحدى فصائل منظمة التحرير- فى بيان لها- السلطة بتبنى سياسة اقتصادية جديدة لاستيعاب تلك العمالة التى بلغت 20 ألف عامل فلسطينى.

وأكدت أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مطالبتان بموقف جاد مسئول حازم وموحد تحت سقف لا مفاوضات دون وقف الاستيطان الكامل فى القدس والضفة، وانسحاب قوات الاحتلال من الشريط الأمنى شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى فشل مفاوضات تواصلت على مدار عشرين عاما لوقف الاستيطان لأنها تمت دون مرجعية بخلاف انفراد أمريكا بالرعاية التى لم تفعل شيئا لوقف زحف الاستيطان.

ودعت الجبهة منظمة التحرير والسلطة إلى رفض الضغوط الجارية للعودة للمفاوضات والسعى إلى الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة، وفى المقدمة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لتدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية لوقف التهويد واستعمار الاستيطان.
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