تجمهر أهالي مريضة توجهت لإجراء عملية ” منظار ” خرجت ” جثة ” بديرمواس بالمنيا

تجمهر اهالي ربه منزل لقيت مصرعها أثناء إجراء عملية جراحية داخل أحد العيادات بمركز بديرمواس جنوب محافظة المنيا امام النيابة العامة للفتك بالطبيب المعالج

> واتهم اهلية المتوفاه طبيبها المعالج وطبيب التخدير بالتسبب في وفاتها حيث انها لم تكن تعانى من أمراض عضوية وأنها دخلت العيادة بقصد إجراء عملية منظار لتاخرها في اﻻنجاب اﻻ أنها توفيت نتيجة اﻻهمال الطبي مما أثار حفيظة ذويها وتجمهروا أمام النيابة العامة لمحاولة الفتك بالطبيب الذي اتهموه بالتسبب في وفاتها

> كان اللواء أسامة متولي مساعد وزير الداخلية ﻻمن المنيا قد تلقى إخطار من العقيد أحمد شفيق نائب مأمور مركز ديرمواس بمصرع ربه منزل داخل عيادة أحد اﻻطباء بديرمواس

> وعلى الفور انتقل اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي والنقيبين علاء البرادعي واسلام نبيل معاوني مباحث المركز حيث تبين أن المجني عليها تدعي سناء _ص_ م 24 سنة ربة منزل مقيمة بقرية الحسايبه وأنها توفيت أثناء إجراء عملية منظار لها داخل عيادة طبيب نساء وتوليد يدعى وليد _ح _ا ومحمد_ ن طبيب تخدير وان ذويها اتهموا طبيبها المعالج بالتسبب في وفاتها وعلى الفور تجمع ذويها أمام العيادة واحتجزوا الطبيب وطبيب التخدير وحاولوا قتلهما اﻻ أن أجهزة الأمن بصحبتها مدرعة قوات مسلحة انتقلت على الفور وتمكنت من إنقاذهم.