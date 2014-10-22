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جوارديولا: علينا أن نتطور.. وتحية لشابي ألونسو

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جوارديولا: علينا أن نتطور.. وتحية لشابي ألونسو جوارديولا: علينا أن نتطور.. وتحية لشابي ألونسو

رغم الفوز بسبعة أهداف مقابل هدف خارج دياره، وعلى روما الإيطالي القوي، إلا أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ يرى أن فريقه لازال عليه أن يتطور.

بايرن جمع 9 نقاط من 3 جولات بعد الفوز على سسكا موسكو ومانشستر سيتي وروما.

ومع ذلك، قال بيب: "لازال علينا التطور.. تلك النتيجة وإن كانت كبيرة، لكنها لا تعكس مدى فارق القوة بيننا وروما".

وتابع "سنلاقي روما بعد اسبوعين في ألمانيا، وستعرفون أن ما حدث لم يكن نتيجة الفارق في مستوى الفريقين".

وأضاف مدرب برشلونة السابق "هدف آريين روبن المبكر جعلنا نلعب بهدوء، ضغطنا لاستعادة الكرة مبكرا بنجاح، وحافظنا عليها".

وأردف "نحن لا نحتفظ بالكرة لنكيد منافسينا، بل لنجد مساحات في صفوفهم ونسجل أهدافا".

شكرا شابي

ووجه جوراديولا شكرا خاصا للاعب الوسط شابي ألونسو الذي انتقل للفريق في الصيف قادما من ريال مدريد.

وأفصح بيب "كنا نهاجم بسرعة، لكن سرعة بناء الهجمة لم تكن كافية".

وأكمل "مع شابي تحسن ذلك كثيرا، لقد منحنا سرعة فكرية كبيرة".

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