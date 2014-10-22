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كاتبة كويتية تسخر من «رولكس» لميس الحديدي وتهاجم عمرو أديب بسبب مبارك

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كاتبة كويتية تسخر من «رولكس» لميس الحديدي وتهاجم عمرو أديب بسبب مبارك كاتبة كويتية تسخر من «رولكس» لميس الحديدي وتهاجم عمرو أديب بسبب مبارك

انتقدت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، إحدى مؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك، الإعلامي عمرو أديب بسبب مهاجمته مبارك في برنامجه «القاهرة اليوم».

وكتبت، في حسابها على «تويتر»: «اللي نصح عمرو أديب إنه ينتقد الرئيس مبارك اليوم تحديدًا برأيي الشخصي حب يلبسه في الحيط وشكرًا للحيط».

وامتدت سخرية الكاتبة الكويتية إلى زوجة عمرو أديب الإعلامية لميس الحديدي، بعدما نشرت صورة لها في برنامجها على قناة «سي بي سي»، وعلقت عليها قائلة «ساعة لميس الحديدي حرم عمرو أديب (الرولكس الذهب بالألماس) اللي لابستها الحين في برنامجها هل شرتها أيام (فساد مبارك)؟!».

وتكتب فجر السعيد عبر حسابها على« تويتر»، عادة الكثير من التغريدات المؤيدة لمبارك، وسبق أن زارته بمستشفى المعادي العسكري وأجرت معه حوار صحفي نشر في صحيفة «السياسة» الكويتية.

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