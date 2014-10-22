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الإسماعيلي ينال استثناء لقيد لاعبه البرازيلي لمواجهة الأهلي

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الإسماعيلي ينال استثناء لقيد لاعبه البرازيلي لمواجهة الأهلي الإسماعيلي ينال استثناء لقيد لاعبه البرازيلي لمواجهة الأهلي

ساهمت تدخلات من رئيس اتحاد كرة القدم جمال علام وقيادات في الجبلاية في تراجع أحمد مجاهد رئيس لجنة شؤون اللاعبين عن رفضه قيد اللاعب البرازيلي ألكسندرو.

وكان مجاهد قد رفض مساء الاثنين قيد اللاعب بحجة عدم تسديد الإسماعيلي لمستحقات عدد من اللاعبين السابقين المتقدمين بشكاوى للجنة شؤون اللاعبين يطالبون بمستحقاتهم.

واتصل محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي برئيس اتحاد الكرة، ليتقدم بشكوى ضد لجنة شؤون اللاعبين، متعللا بأن كل الأندية عليها ديون كحال الدراويش.

وصرح أبو السعود لـFilGoal.com "ما حدث كان غير منطقي، لأن اللاعب تم حجز مكانه في قائمة الفريق ضمن 29 لاعبا، بها فلماذا لا ينطبق عليه ما انطبق على باقي اللاعبين".

ونجحت مساعي الدراويش في قيد اللاعب قبل مواجهة الأهلي يوم الأربعاء في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكان هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي قد وصف ألكسندرو بـ"مفاجأة" ستنفجر في الكرة المصرية لما يمتاز به من إمكانيات فنية وبدنية على حد وصفه.

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