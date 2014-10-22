مرتضى: طلبنا شيخا لفك "السحر الأسود" المعقود للزمالك

مرتضى: طلبنا شيخا لفك "السحر الأسود" المعقود للزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه بدأ في عملية فك "سحر أسود" معقود للنادي الأبيض ويمنعه من الفوز.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور بعد 3 مباريات عجز الزمالك في الفوز خلالهم، أو حتى تسجيل هدف وحيد.

وأهدر الزمالك ركلة جزاء في مباراة وادي دجلة التي انتهت كسابقتيها بالتعادل السلبي.

وقال مرتضى منصور عبر قناة MBC Masr: "طلبنا من سمير محمد علي اللاعب السوداني السابق في الزمالك أن يبحث لنا عن شيخ لفك العمل".

وكان مرتضى منصور قد ذكر أن سمير محمد علي اكتشف أن الزمالك مسحور وهو ما يمنعه من الفوز.

وأضاف مرتضى "الشيخ سيأتي ويفك لنا السحر الأسود الذي يمنع الزمالك من البطولات".

وحين ابتسم مدحت شلبي مقدم البرنامج، باغته مرتضى "السحر مذكور في القرآن".