الأهلي والدراويش.. قمة المتعة تعود بعد غياب

ربما مباراة الأهلي والزمالك هي قمة الكرة المصرية والإفريقية لكن لطالما كانت مباراة الشياطين الحمر مع الإسماعيلي تحمل طابعا مميزا لأسباب عديدة.

على مر العصور وتعدد الأسباب باتت مباراة الأهلي والإسماعيلي قمة لكن من نوع آخر، الدراويش لا ينافسوا الأهلي على البطولات كثيرا ولكنهم يدخلون المباراة وكأنها بطولة.

الأهلي لم يواجه الإسماعيلي منذ عام 2011 في الدوري الملغي بسبب مجزرة بورسعيد، المباراة بالصدفة أقيمت بدون جمهور بسبب عقوبة على الأهلي وفاز يومها بهدف عبد الله السعيد لاعب الدراويش السابق.

وبعد 3 سنوات يعود الفريقان للعب مرة أخرى ولكن على ملعب الجونة بدون جمهور بسبب التأمين وهو الاستاد الذي سيحتضن مباراتي الأهلي والإسماعيلي هذا الموسم.

خلال السنوات الأخيرة باتت المستويات قريبة مع تفوق طفيف للأهلي، كل فريق تبادل الفوز على الآخر في ملعبه والعكس كما استطاع كلاهما أن يسحق الأخر بفارق أهداف كبير وأطاحوا بمدربين ولاعبين من الفريق الآخر.

انتصار بالستة للأهلي في الإسماعيلية بفضل بركات لاعب الدراويش السابق تلاه انتصارا بالأربعة هناك، كان رد الإسماعيلي قاسيا بثلاثية في القاهرة منهيا مشوار 70 مباراة بدون هزيمة للجيل الذهبي للمارد الأحمر.

كما أن رحيل حسام البدري في الولاية الأولى له كان على يد عبد الله الشحات وجودوين وشادي محمد قائد الأهلي السابق وغيرها وغيرها من الصدامات القوية بين الفريقين.

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الأهلي منتعشا بالفوز على اتحاد الشرطة بثلاثية نظيفة وأداء رائع يدخل بنية الحفاظ على وتيرة الانتصارات.

ويستعيد الأهلي خدمات حارسه الأساسي شريف إكرامي بعد أن غاب عن مواجهة الشرطة بسبب الإصابة فيما مازال يفقد خدمات عبد الله السعيد وجدو المصابين فيما يغيب رمضان صبحي وكريم بامبو لأسباب فنية.

جاريدو يشعر أن لاعبيه قاموا أخيرا بتنفيذ ما يريده أمام الشرطة فهل ينجح في مواصلة الأداء أمام الإسماعيلي في الصدام الأول له بالدوري هذا الموسم؟

على الناحية الأخرى الإسماعيلي لم يهزم حتى الآن في الدوري من 4 مباريات لعبها، فاز مرتين وتعادل مثلهما ولكنه يمتلك نقطتين بسبب خصم 6 نقاط منه بقرار من الفيفا.

ويدخل الدراويش مدعوما بالبرازيلي أليكسندر الوافد الجديد والذي تم قيده فقط يوم الثلاثاء ليصبح جاهزا لمواجهة الأهلي.

ربما يعول الإسماعيلي على عمرو السولية في صناعة اللعب ومعه زيكا فيما سيعتمد على الغاني جون أنطوي هداف الدوري الموسم الماضي في إنهاء الهجمات.

- يعود عصام الحضري لمواجهة الأهلي بقميص الإسماعيلي مرة أخرى بعد أن فعلها من قبل في 2010 بالمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

- من بين لاعبي الأهلي والإسماعيلي لا يتواجد لاعب واحد سبق له وأن سجل في مباراة الفريقين منذ عام 2007 والطريف أنه حسام عاشور صاحب الأهداف النادرة.