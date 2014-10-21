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حكم بإعدام سعوديين اثنين أدينا بالمشاركة في مسيرات بالعوامية

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حكم بإعدام سعوديين اثنين أدينا بالمشاركة في مسيرات بالعوامية حكم بإعدام سعوديين اثنين أدينا بالمشاركة في مسيرات بالعوامية

قضت محكمة سعودية بإعدام سعوديين اثنين وسجن ثالث 12 عامًا بعد إدانتهم بعدة تهم منها «الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف، شرقي المملكة، وترديدهم الشعارات المناوئة للدولة وقلب نظام الحكم.

يأتي هذا الحكم بعد نحو أسبوع من إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، وهو من العوامية أيضا.

وقالت وكالة الأنباء إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، الثلاثاء، أحكاماً ابتدائية «تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم بقتل اثنين منهم تعزيرًا وسجن آخر 12 عامًا.

وبينت أن الأحكام جاءت بعد إدانتهم بعدة تهم منها «الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف وترديدهم الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم».

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