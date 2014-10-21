بالصور.. محافظ السويس يشكر جهود الفدائيين لقهر الجيش الإسرائيلي في 1973

قدم اللواء العربي السروي محافظ السويس، الشكر والتقديرللفدائيين والشهداء من ابناء السويس والعسكريين من الجيش الثالث الميداني بالسويس علي البطولات التي قاموا بها وقهرهم للعدو في 24 أكتوبر 1973، بالإضافة إلي حصار الـ100 يوم التي أثبتت قوة وصمود أبناء السويس الأبطال.

وأشار العربى، إلى دور ابناء السويس خلال فترة الحرب مؤكدا انه بنصر أكتوبر و معركة الأربعين في 24 اكتوبر 1973، عاد ابناء السويس إلي المحافظة الباسلة مرة اخرى من الهجرة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بجمعية الاتحاد النوبية ونظمها الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد الـ41 لانتصار شعب السويس علي العدوان الاسرائيلي في 24 أكتوبر 1973 وحضرها اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء محمد شمس مساعد قائد الجيش الثالث الميداني و المهندس محمد مرسي السكرتير العام والمهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس والكابتن غزالي والعقيد نصر محمود من أبطال اكتوبر ورمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية وعمر ادم رئيس جمعية الاتحاد النوبية بالسويس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية.