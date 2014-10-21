«الهنيدي»: انتهاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إعادة ترسيم المحافظات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر للانتخابات البرلمانية المقبلة، إن «اللجنة ستنتهي من إعداد القانون قبل إعادة تقسيم المحافظات، على أان تلتزم اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم المحافظات الجديد بما تنتهي إليه لجنة التقسيم، بحيث لا يتعارض القانونيين مع بعضهما البعض.

وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة، أن «اللجنة ستتلقي مقترحات المواطنين والقوى السياسية لمدة أسبوعين تقريبًا».

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من مشروع قانون تقسيم الدوائر بمعرفة اللجنة التى سبق وأن كُلفت بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

كما ناقشت اللجنة توزيع العمل بين أعضائها، وقررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير، لتسهيل عمل اللجنة، وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة.

واستعرضت اللجنة المعيارين اللذين يتعين على اللجنة اتباعهما أثناء وضع القانون وهما التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وقال «الهنيدي» إن اللجنة يتراعي خلال عملها جميع الخبرات والتجارب السابقة في مجال تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي تحكم عملية تقسيم الدوائر، تهدف إلى تحقيق عدالة في التوزيع.