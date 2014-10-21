كنزة و ريان وعبد السلام نومينيه البرايم السابع من "ستار أكاديمي"

يتواجه الطلاّب الثلاث النومينيه لهذا الأسبوع كنزة مرسلي من الجزائر، عبد السلام الزايد من الكويت، وريان عبد الرحمن من السعوديّة في السهرة السابعة من "ستار أكاديمي" هذا الخميس. كنزة تدخل خطر التسميات للمرّة الأولى، فيما وقع الطالبان عبد السلام وريان في دائرة الخطر سابقاً.

السهرة السابعة سيحييها البوب ستار رامي عيّاش، الذي سيشارك الطلاّب غناء أحدث أغانيه، وسيقدّم لهم النصائح اللازمة لاستكمال مسيرتهم الفنيّة. كما تستضيف السهرة أيضاً النجمة كارول صقر، التي ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها مع الطلاّب.