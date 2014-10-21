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على طريقة هيفا بشرى تتبرع بفستان زفافها

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على طريقة هيفا بشرى تتبرع بفستان زفافها على طريقة هيفا بشرى تتبرع بفستان زفافها

الثلاثاء 21-10-2014 15:33

عرضت الممثلة والمغنية المصرية بشرى فستان زفافها الذي اشترته من باريس للبيع، للتبرّع بثمنه لصالح دعم نقابة الممثلين وتوفير الدعم الصحي بالمستشفيات، وذلك بعدما شاركت في حملة بيع مقتنيات النجوم.
ودعت بشرى إلى تنظيم عملية البيع لتكون من خلال مؤسسة تتولى التنسيق للمزادات المختلفة من هذا النوع،لافتة إلى أن زميلاتها نيللي كريم وهالة صدقي من أكثر المتحمسات للفكرة، فقد أعربتا عن استعدادهما للتبرع في هذه المبادرة.
يذكر أن المغنية اللبنانية هيفا وهبي سبقت بشرى في هذه الخطوة حيث تبرعت بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمه بأسبوع، بفستان زفافها إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

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سيدتي