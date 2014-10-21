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صفاء سلطان: الدراما السوريّة والانستغرام أوّلاً

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صفاء سلطان: الدراما السوريّة والانستغرام أوّلاً صفاء سلطان: الدراما السوريّة والانستغرام أوّلاً

الثلاثاء 21-10-2014 16:51

دمشق-أروى الباشا

أكّدت الفنانة صفاء سلطان أنّها ستعود للدراما السوريّة في أقرب وقت، مبرّرة غيابها عنها خلال الموسم الرّمضاني الفائت، بانشغالها بمسلسل "المبروكة" الأردني، ومسلسل "دكتور أمراض نسا" المصري.
وقالت سلطان في لقائها عبر "بيت الفن" الذي يُبث على أثير راديو "أورينت"، "بصراحة الأعمال السوريّة هي الأقرب لقلبي، ولا أستطيع أن أنكر فضل الدراما السورية عليّ فهي الأولى والمُفضّلة لدي، وكان لي الشرف أن أكون موجودة بأي مسلسل سوري خلال مسيرتي، وأنا مهتمّة بمتابعة الأعمال السوريّة، وحريصة على التّواصل مع نجوم سوريا، وأهلي وناسي هناك".
وتابعت الفنّانة الشّابة، "أرى أن الوطن العربي كلّه جنسيّة الفنان، وأنا أعتبر نفسي (ميكس عربي)، فأصولي من فلسطين، وأحمل الجنسيّة الأردنية، ودمّي سوري لأنّ والدتي دمشقية، وعشت فترة من حياتي هناك".
وتمنّت سلطان عودة الأمن والأمان لسوريا، مؤكّدة أنّها لن تتردّد في المشاركة في الدراما السوريّة حالما تلقّت عرضاً جميلاً.
من ناحية أخرى، عتبت سلطان على ضعف الإعلام الأردني، وقالت "ليس لديهم تغطية كافية للأحداث الفنيّة، بينما في الإعلام قوي جداً وحاضر دوماً، مهما كان الحدث صغيراً، ويهتمّون بأدق التفاصيل وينشرونها".
وعلى صعيد آخر، أكّدت سلطان أنّها لا تملك أي حسابات خاصّة او رسميّة للمعجبين على فيسبوك أو تويتر، فيما لفتت إلى أنّها تملك حساب واحد فقط على موقع الصّور الشّهير "انستغرام".

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سيدتي

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