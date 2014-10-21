أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خاص: سيرين عبدالنور أوقفت تصوير مسلسلها للقاء عابد فهد في بيروت

Google+ Print
خاص: سيرين عبدالنور أوقفت تصوير مسلسلها للقاء عابد فهد في بيروت خاص: سيرين عبدالنور أوقفت تصوير مسلسلها للقاء عابد فهد في بيروت

الثلاثاء 21-10-2014 17:00

بدأت الإستعدادات لإقامة مؤتمر صحافيّ للإعلان عن مسلسل "٢٤ قيراط" الذي يلعب دور البطولة فيه كل من سيرين عبد النور، عابد فهد وماغي بو غصن، وهو من إنتاج شركة Eagle Films لصاحبها جمال سنان، أما الإخراج فهو لسعيد الماروق في تجربته الدرامية الأولى، وهو من كتابة ريم حنا التي سبق وقدّمت مسلسل "لعبة الموت" قبل عامين.
وعلمنا أنّ سيرين عبد النور تصل ظهر الجمعة إلى بيروت، قادمة من حيث تصوّر مسلسلها "سيرة حب" المؤلف من ٩٠ حلقة، مباشرة لحضور المؤتمر الصحافيّ ولتتكلم عن دورها في العمل الرمضاني المقبل. كما علم "سيدتي نت" أنّ الممثل السوري عابد فهد يصل إلى بيروت الخميس، قادماً من دبي، ليشارك في المؤتمر الخاص بإطلاق المسلسل، وعن تحضيراته لتجسيد شخصية رجل أعمال شهير يفقد ذاكرته بعد تعرّضه لحادث مروّع.
أما الممثلة ماغي بو غصن، فتنتهي من تصوير فيلمها الجديد Vitamin قبل يوم واحد من المؤتمر، وستكون هذه التجربة بمثابة عودة لها إلى عالم الدراما العربية، بعد أن شاركت في أهم الأعمال السورية قبل سنوات.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية