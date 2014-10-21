خاص: سيرين عبدالنور أوقفت تصوير مسلسلها للقاء عابد فهد في بيروت

بدأت الإستعدادات لإقامة مؤتمر صحافيّ للإعلان عن مسلسل "٢٤ قيراط" الذي يلعب دور البطولة فيه كل من سيرين عبد النور، عابد فهد وماغي بو غصن، وهو من إنتاج شركة Eagle Films لصاحبها جمال سنان، أما الإخراج فهو لسعيد الماروق في تجربته الدرامية الأولى، وهو من كتابة ريم حنا التي سبق وقدّمت مسلسل "لعبة الموت" قبل عامين.

وعلمنا أنّ سيرين عبد النور تصل ظهر الجمعة إلى بيروت، قادمة من مصر حيث تصوّر مسلسلها "سيرة حب" المؤلف من ٩٠ حلقة، مباشرة لحضور المؤتمر الصحافيّ ولتتكلم عن دورها في العمل الرمضاني المقبل. كما علم "سيدتي نت" أنّ الممثل السوري عابد فهد يصل إلى بيروت الخميس، قادماً من دبي، ليشارك في المؤتمر الخاص بإطلاق المسلسل، وعن تحضيراته لتجسيد شخصية رجل أعمال شهير يفقد ذاكرته بعد تعرّضه لحادث مروّع.

أما الممثلة ماغي بو غصن، فتنتهي من تصوير فيلمها الجديد Vitamin قبل يوم واحد من المؤتمر، وستكون هذه التجربة بمثابة عودة لها إلى عالم الدراما العربية، بعد أن شاركت في أهم الأعمال السورية قبل سنوات.

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