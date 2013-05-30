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المتظاهرون يغلقون البوابة الرئيسية لدار القضاء ويعلقون عليها صور المعتقلين

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المتظاهرون يغلقون البوابة الرئيسية لدار القضاء ويعلقون عليها صور المعتقلين المتظاهرون يغلقون البوابة الرئيسية لدار القضاء ويعلقون عليها صور المعتقلين
إقبال كبير على توقيع استمارات حملة "تمرد" لسحب الثقة من "مرسي"

كتب : محمد شنح منذ 41 دقيقة

أغلق المتظاهرون البوابة الرئيسية لدار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد، وعلقوا عليها لافتة تحمل صور عدد من المعتقلين.

وتتزايد أعداد المشاركين في الوقفة، التي دعا إليها التيار الشعبي للإفراج عن المعتقلين السياسيين وأعضاء مجموعة "بلاك بلوك" والناشط السياسي أحمد دومة.

وتشهد الوقفة إقبالا كبيرا للتوقيع على استمارات حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإقامة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال ماجد كامل، أحد الشباب يصور استمارات "تمرد" ويوزعها على المتظاهرين بمبادرة شخصية منه، إنه يجمع يوميا نحو 500 استمارة، وقد يصل العدد أحيانا إلى ألف، وينتهز فرصة التظاهرات والفعاليات لجمع التوقيعات، متوقعا أن يصل الاستمارات إلى عشرة ملايين قبل 30 يونيو المقبل.

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