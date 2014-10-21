بياجيه تدشّن بوتيكها الجديد في دبي

افتتحت دار "بياجيه" Piaget مؤخراً بوتيكها الثالث في دول الإمارات العربية المتحدة في مول الإمارات-دبي بحضور كلّ من سفيرتها في الشرق الاوسط الفنانة يارا والرئيس التنفيذي لبياجيه السيد فيليب ليوبولد ميتزجر. ويعتبر هذا البوتيك الجديد الثامن في المنطقة ومن بين بوتيكات "بياجيه" Piaget القليلة في العالم التي تضمّ قسماً مخصصاً لمجموعات الزفاف حصرياً.

ومحاكاة لأسلوب الدار وطابع متاجرها حول العالم، يتباهى البوتيك الجديد كذلك بمفهوم معماري قامت كريستين كويرليوز بتنفيذه في عام 2012. ويشكّل مفهوم كويرليوز هذا دعوة للشروع في رحلة ممتعة من خلال عالم "بياجيه" Piaget حيث تضفي هندسة المتجر والأجواء السائدة فيه لمسة من الأناقة البعيدة عن التكلّف يمكن الاحساس بها دون ظهورها في تحية إجلال لهوية الدار السويسرية. يكتسي المتجر باللونين الاسود والذهبي وتكمّل الموادّ اللماعة والمطفأة اللمعة التي تشكّل تناقضاً مثالياً تحت الإنارة الدرامية التي تسقط على التصاميم المعروضة في البوتيك. سيتمتع زوار البوتيك باختبار تشكيلة كبيرة من الابداعات من خلال واجهات عرض كبيرة ورائعة مع دخولهم عالم الجمال والفنّ. إضافة إلى الجناح المخصّص للزفاف، يحتضن المتجر كذلك مجموعات وتصاميم متنوّعة تحمل توقيع بياجيه.

سواء كنتم تبحثون عن الهدية المثالية للعروس الغالية أو تريدون الاستمتاع بتصميم مليء بالترف والتفنّن، يعتبر بوتيك "بياجيه"Piaget الجديد في مول الإمارات بجناحه المخصّص لهدايا الزفاف المكان المنشود!