الأزهر ينفي إنشاء قناة مشتركة مع الكنيسة

كتب : وائل فايز منذ 28 دقيقة

نفى الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، إنشاء بيت العائلة قناة فضائية مشتركة بين الأزهر والكنيسة تحمل اسم "بيت العائلة"، كما تردد في بعض وسائل الإعلام، لافتا إلى أن هذا لم يصدر على الإطلاق، مؤكدا أنه توجد الآن قناة "ماري مرقص" وهي خاصة بالكاتدرائية تهتم بشؤون الدين المسيحي، كما تراه الكاتدرائية، وأن قناة الأزهر الفضائية التي ستنطلق قريبًا ستنشر رؤية الأزهر ورسالته الإسلامية الوسطية.

وأشار عزب، في بيان، إلى أن هذه الحالة تؤكد وصول الدين من مصادره الصحيحة بما يطمئن الجميع على دينهم عقيدة وسلوكًا، بما يحدث توافقًا حول التعايش السلمي في مصر.