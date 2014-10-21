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جيرارد: كنت قريبا من الانتقال لريال مدريد مرتين

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جيرارد: كنت قريبا من الانتقال لريال مدريد مرتين جيرارد: كنت قريبا من الانتقال لريال مدريد مرتين

(إفي): كشف لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد اليوم عن أنه كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد الإسباني خصمه في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري الأبطال غدا الأربعاء، في مرتين سابقتين.

وقال جيرارد في مؤتمر صحفي اليوم "ارتباط إسمي بنادي مثل ريال مدريد أمر يدعو للفخر، كان أمامي فرصتان للانتقال ولكن قاومت الإغراء بسبب العلاقة التي تجمعني بالنادي الذي يمثل مسقط رأسي".

وأضاف اللاعب "لا أعرف إذا ما كنت سأندم في يوم من الأيام على خوض تحديات أخرى وتغيير الأجواء ولكن أنا متأكد من أنني كنت سأندم أكثر لو تركت النادي الذي أعشقه".

وعن مباراة الغد في ملعب أنفيلد قال "يمكن القول تقريبا بأن كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم حاليامشيرا في نفس الوقت إلى أنه لا يجب على الـ"ريدز" التفكير غدا في كيفية إيقاف اللاعب البرتغالي فقط بل ريال مدريد ككل.

وأشاد جيرارد برونالدو حيث تابع "في الماضي كانت كل الدلائل تشير إلى أنه سيصبح لاعبا عظيما، الأهداف والأرقام القياسية التي يحققها كل موسم تعكس إمكانية اعتباره كظاهرة في كرة القدم".

واعترف قائد الـ"ريدز" من ناحية أخرى بالصعوبات التي يواجهها الفريق على الصعيد الهجومي منذ رحيل الأوروجوياني لويس سواريز هذا الصيف نحو برشلونة الإسباني.

وتابع جيرارد "تخطي خسارة لاعب كبير مثل سواريز أمر صعب، خاصة في ظل إصابة ستوريدج.. مباراة الغد تمثل تحديا وسنحاول التطور وخوض اللقاء كحافز لنا على المضي قدما".

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