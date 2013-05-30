خبير اقتصادي: "قنديل" لم يهتم بملف "السد".. وآن الأوان أن يتحمل "محترفون" المسؤولية

فخري الفقي: التحكيم الدولي لن يحل نزاع "سد النهضة"

كتب : قسم الاقتصاد منذ 16 دقيقة

قال الدكتور فخري الفقي المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تصعيد مصر مشروع سد النهضة الإثيوبي إلى التحكيم الدولي، كما يريد البعض، لن يكون في صالحها، مؤكدا أن قواعد التحكيم الدولي تشترط أن يوافق طرفي النزاع على الخضوع للتحكيم، وهو ما لن توافق عليه إثيوبيا.

وأضاف الفقي أن مصر سبق أن لجأت إلى التحكيم الدولي في 41 قضية، ولم يصدر حكم لصالحها إلا في قضية واحدة هي المتعلقة بعودة طابا.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن الحكومة تتعامل مع قضية "سد النهضة" بأسلوب ناعم وهادئ، لا يتفق مع حجم الحدث الجلل الذي سيحول مصر إلى أرض خراب خلال عشر سنوات، بحسب وصفه.

وأكد أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، الذي كان وزيرا أسبق للري، لم يعطِ ملف السد الاهتمام اللازم، فاستهان الجانب الإثيوبي بالحكومة والرئاسة المصرية، وآن الأوان أن يتحمل المسؤولية رجال الخبرة والمحترفين.