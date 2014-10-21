وزير السياحة باحتفالية “العائلة المقدسة”: المسيح هو أقدم سائح جاء إلى مصر

استعرض المهندس هشام زعزوع وزير السياحة، فيلمًا توضيحيًا لرحلة العائلة المقدسة عن طريق خرائط توضيحية على شاشات عرض.

وقدم “زعزوع”، معلومات عن الفنون الموجودة بالكنيسة المعلقة بالمتحف القبطى واستعرض خرائط تقدم الأماكن التى تؤكدها المخطوطات القبطية والتراث المصرى القديم بأن العائلة المقدسة قامت بزيارة هذه الأماكن، لافتًا إلى أن المسيح هو أقدم سائح في مصر.

جاء ذلك خلال الإحتفالية العالمية بالمتحف القبطى بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر والتى تنظمها وزارة السياحة، وتشترك فيها الكنيسة القبطية، ويحضرها البابا تواضروس الثانى وعددا من القيادات والشخصيات العامة ووفد من الفاتيكان.