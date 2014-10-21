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عضو بـ”الدوائر الانتخابية”: شكلنا لجنة فنية ونحن في انعقاد مستمر

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عضو بـ”الدوائر الانتخابية”: شكلنا لجنة فنية ونحن في انعقاد مستمر عضو بـ”الدوائر الانتخابية”: شكلنا لجنة فنية ونحن في انعقاد مستمر

ارشيفية

قررت اللجنة المختصة بأعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تشكيل لجنة فنية من كل من المستشارين عمر معوض، ياسر صفوت، محمود فوزي نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى عمر سليمان مدير مكتب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المختصة بوضع مشروع القانون.

وقال صلاح الدين، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة، ان اللجنة ستكون في اجتماع مستمر لسرعة انجاز قانون تقسيم الدوائر حتي يكون هناك فرصة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية دعوة المصريين لموعد الانتخابات البرلمانية وخاصة وان الرئيس عبد الفتاح قد أوضح في اكثر من تصريح ان الدعوة للانتخابات البرلمانية سوف تتم قبل نهاية العام.

الجدير بالذكر أن اللجنة قد عقدت اولي اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لإعداد مشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بمقر الوزارة بمجلس النواب.

وتتشكل اللجنة، برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وممثل لوزارة التنمية المحلية.. ونص القرار على أن اللجنة تقوم بإعداد مشروع القرار بقانون النهائى فى ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة فى الدستور، وفى قانون مجلس النواب.

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