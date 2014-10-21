بالفيديو.. على جمعة والفتاوى الـ10: السجائر لا تنقض الوضوء وبيتهوفن يدعو للإيمان

كتب – أحمد أشرف

أثار الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، الجدل فى الأيام الماضية، بمجموعة من الفتاوى الغريبة التى أثارت استغراب واستياء عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، ورصدت وكالة ONA أبرز تلك الفتاوى المثيرة للجدل.

السجائر «حرام» لكن لا تنقض الوضوء

أفتى الدكتور على جمعة، بأن السجائر «حرام» ولكنها لا تنقض الوضوء، مما أثار تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هل ذلك يعنى أنها لا تنقض الصيام فى رمضان أيضَا؟.

" frameborder="0">

الامتناع عن الإنجاب «جائز» للحفاظ على جمال المرأة

قال “جمعة”، فى فتوى أخرى مثيرة للجدل، أن امتناع المرأة عن الانجاب للحفاظ على جمالها جائز شرعًا، الأمر الذى أثار استغراب الكثيرين فهل كافة المشاكل التى يتعرض لها المواطن المصرى انتهت ولم يتبق سوى تلك المشكلة.

" frameborder="0">

الاتصال بالزوجة قبل الوصول للبيت

ذكر “جمعة” فى فتوى شهيرة له : «قبل ما تروح بيتك اتصل بمراتك وقول لها إنك جاي لعل معها رجل فأعطه فرصة ليمشي».

وتابع «إذا عاش رجل مع زوجته وهو لا يعلم أنها علي علاقة برجل، وتشكك فقضى على الشك في نفسه، فلا بأس، والنبي صلي الله عليه وسلم، كان يأمرنا بذلك، ويقول (من آتي منكم من السفر، فلا يطرقن أهله بليل)».

" frameborder="0">

عبد الحليم حافظ غنى “أبو عيون جريئة” للرسول “ص”

قال الدكتور علي جمعة: إن «المطرب الراحل عبد الحليم حافظ عمل أغنية «أبو عيون جريئة» للنبي محمد عليه الصلاة والسلام»، على حد قوله.

" frameborder="0">

يجوز للمصيف الإفطار فى رمضان

أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بجواز إفطار المسافر في «المصايف والرحلات»، وأن يتوب إلى الله بعدها، وان كان الصيام للمسافر أفضل لأن شهر رمضان الكريم لا يعوض.

" frameborder="0">

بيتهوفن يدعو إلى الإيمان بالله

صرح مفتي مصر السابق، علي جمعة بجواز سماع موسيقى بيتهوفن، خلال لقاء عبر قناة سي بي سي الفضائية المصرية، في برنامج “والله أعلم”.

" frameborder="0">

الموالد ليست شركًا

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الموالد هو اجتماع اقتصادي، سياحي، ديني، فكري و تربوي، والحديث عن كونه شركا بالله مجرد خلافات، مشيرا إلى أن مصر بها 360 مولدا من أشهرها مولد السيد أحمد البدوي.

" frameborder="0">

زواج السنة من الشيعة “جائز”

" frameborder="0">

تشجيع سياحة العرى

" frameborder="0">

الزواج بدون مأذون «حلال»

جاءت آخر فتاوى جمعة المثيرة للجدل، حيث قال إن الزواج بدون ورقة أو مأذون حلال، قائلا: “إن للزواج فى الشريعة الإسلامية أركانًا يجب أن تستوفى، وطالما خلا الزواج من الموانع الشرعية فهو حلال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “والله أعلم”، على فضائية “CBC”، أن أحد أركان الزواج، هو القبول والإيجاب، مضيفاً أن يكون الزواج أمام اثنين من الشهود العدول، وأن تقول الزوجة ردًا على طلب الزوج لها: “زوجتك نفسى”.

وأوضح أن من شروط الزواج أن يكون للزوجة ولياً، أما إذا كانت بالغة وثيبًا يمكن أن تزوج نفسها وفقاً للإمام أبى حنيفة، لافتاً إلى أنه يترتب على هذا العقد “المهر”، فيتم تحديده أو عن طريق مماثلة أقارب الزوجة أو جيرانها. وأشار إلى أنه الزواج بالخلو من الموانع الشرعية، وبدون ورقة أو مأذون يكون حلالاً أمام الله.