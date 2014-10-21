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بالصور.. الرئيس يشهد «ذات الصوارى» ويرفع العلم المصري على عدد من القطع البحرية

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بالصور.. الرئيس يشهد «ذات الصوارى» ويرفع العلم المصري على عدد من القطع البحرية بالصور.. الرئيس يشهد «ذات الصوارى» ويرفع العلم المصري على عدد من القطع البحرية

شهد الرئيس عبدالفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح الثلاثاء، المرحلة الرئيسية للمناورة البحرية «ذات الصواري» بالإسكندرية، التي تجرى في إطار المناورة الاستراتيجية «بدر 2014»، التي تنفذها القوات المسلحة على مستوى كل التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية وفقًا لخطة التدريب التي تشرف عليها القيادة العامة للقوات المسلحة.

ورفع «السيسي» العلم المصري على عدد من الوحدات البحرية الجديدة إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة.

وتعكس مناورة «ذات الصواري» تطور قدرة البحرية المصرية على مجابهة التهديدات والعدائيات البحرية المحتملة، التي تتضمن إطلاق الصواريخ سطح سطح من اللانشات السريعة ورمايات بالمدفعية، لتدمير الأهداف البحرية المعادية.

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