" سنترو" يستضيف ندوة حول سرطان الثدي

استضاف سنترو كابيتال سنتر، بالتعاون مع مستشفى برجيل، ندوة توعوية حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه. وتهدف الندوة للتوعية والتركيز حول أهمية فحص الثدي بانتظام كإجراء وقائي رئيسي ضد المرض.

وقال أيمن عاشور مدير عام سنترو كابيتال سنتر: "نحن نأخذ صحة زملائنا على محمل الجد، حيث نؤمن أن زيادة الوعي حول سرطان الثدي هو المفتاح لتشجيع الكشف المبكر، وبالتالي إنقاذ العديد من آلام معاناة هذا المرض..

وتقدم عاشور بالشكر لفريق مستشفى برجيل لتعاونهم الكبير والدعم لانجاح الندوة ".

واضاف :"هذه الندوة هي جزء من إلتزام الفندق بمسؤوليته الإجتماعية وهي خير تأكيد على استمرار سنترو كابيتال سينتر في دعم مختلف المبادرات التي تعود بالنفع على الضيوف والزملاء والمجتمع.

من جانبة قال السيد بو كلانسي، الرئيس التنفيذي في مستشفى برجيل مع قدوم شهر أكتوبر الذي يعتبر شهر التوعيه حول سرطان الثدي تنشط الندوات والأنشطة حول المرض، وقد اختير فندق سنترو كابيتال سنتر لتسليط الضوء وتوعية العاملين فيه وضيوفه إلى أهمية الكشف المبكر ومالها من دور في الوقاية"

حضر الندوة موظفات من فندق سنترو كابيتال سنتر إضافة إلى موظفات من مركز "إيواء" وقد استفادت جميعهن من المعلومات عن أهمية التوعية حول سرطان الثدي، وأساليب الفحص السليم والمؤشرات الرئيسية التي يجب أخذها بمحمل الجد.

وقالت السيدة سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء ضحايا الايجار بالبشر: " نؤمن بأن المرأة هي النصف الأفضل في هذه الحياة.. وجزء من عملنا في هذه المراكز أن نقدم جميع أوجه الرعاية لها .. ومن ضمنها الرعاية الصحية.. فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء..فلنأخذ بيدها ونساعدها من أجل سلامتها والحفاظ على صحتها.. لينعم المجتمع بحياة مثالية"

وفي نهاية المحاضرة فتحت جلسة للأسئلة والأجوبة استفادت منها جميع المشاركات، حيث قام خبراء من مشفى برجيل بتقديم المشورة والرد على كل الاستفسارات حول سرطان الثدي والكشف عنه إضافة إلى طرق العلاج.

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