رئيس أركان الهيئة الهندسية: حفر 72 مليون متر مكعب من الرمال .. وانتظام عمليات التكريك

صرح اللواء كامل الوزيرى رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروع قناة السويس بأنه تم الانتهاء من حفر 72 مليون متر مكعب من أعمال حفر الرمال على الناشف.

وأضاف المشرف على مشروع قناة السويس – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق اﻷوسط اليوم الثلاثاء – أنه إلى جانب ذلك فأعمال التكريك الخاصة بعمليات الحفر أسفل المياه تسير فى معدلاتها الطبيعية منذ أن بدأت كراكات هيئة قناة السويس خلال الفترة الماضية فى تمهيد وتجهيز المدخل الشمالى فى منطقة الملاح والمدخل الجنوبى بمنطقة الدفراسوار، فضلا عن قنوات الاتصال الفرعية اﻷربعة بالكيلو 65 و 75 و 84 و 89 بحيث تسير أعمال التكريك بصورة لا تعيق خط سير الملاحة وعبور السفن بالقناة اﻷصلية حيث تدخل الكراكات فى المداخل الفرعية.

وأشار الوزيرى إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الحفر على الناشف بالرمال في قنوات الاتصال الفرعية اﻷربعة في 6 نوفمبر القادم، إلى جانب إنهاء حفر القناة الرئيسية اﻷخرى التى يمتد طولها 35 كيلو مترا بأعمال الحفر على الناشف فى 6 فبراير المقبل لعام 2015 تمهيدا لاستكمال باقى عمليات الحفر اﻷخرى وافتتاح القناة الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أطلق شارة البدء فى مشروع قناة السويس الجديدة يوم 5 أغسطس الماضى وذلك لتوفير مجرى مائى جديد لعبور السفن وخاصة العملاقة وتقليل توقيت انتظارها، فضلا عن إقامة مركز خدمات لوجستية عملاقة، ليتضاعف دخل القناة وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع تصنيف مصر اﻹنمائى عقب إنهاء المهلة المحددة لإنهاء عمليات حفر القناة الجديدة خلال عام واحد ينتهى فى 5 أغسطس 2015.

كما وقع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وبحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عقد “تحالف التحدي” يوم السبت الماضي وبحضور ممثلى التحالف لشركات الجرافات الوطنية الإماراتية و”بير انترناشيونال” و”فان اورد” و”بوسكالس” و”جان دو نيل” و”ديمى” و”جريت ليكس”، فضلا عن أسطول هيئة كراكات قناة السويس بهدف زيادة قدرة عمليات الحفر والتكريك من أجل إنهاء المشروع فى موعده المحدد.

أ ش أ