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الأهلي: نرفض اللعب في أسيوط

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الأهلي: نرفض اللعب في أسيوط الأهلي: نرفض اللعب في أسيوط

يرفض النادي الأهلي السفر إلى أسيوط لمواجهة الأسيوطي سبورت في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من الدوري قبل أن يواجه الأسيوطي يوم الأحد في الجولة السادسة من المسابقة.

وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة مباراة الأهلي أمام الأسيوطي في بني سويف قبل أن يعدل مكان إقامتها ويجعلها في أسيوط وهو ما يرفضه الأهلي.

وقال علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات للصحفيين: " قرار لجنة المسابقات لا يراعى حالة الإرهاق التي سيعانى منها اللاعبون بعد خوض مباراة الإسماعيلي في الجونة".

و أضاف " لا يجوز نقل مباراة لأي فريق قبلها بعدة أيام ونقلها لملعب آخر ولابد من مراعاة ظروف الفريق".

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