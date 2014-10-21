قرارات لجنة الأندية.. تهدد بشطب الأهلي وتمنع الأولتراس نهائيا

قررت لجنة الأندية برئاسة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، منع روابط الأولتراس الجماهيرية من حضور أي فعاليات خاصة بأي نادي سواء مباريات ودية أو تدريبات، لتمنع تواجدهم في الملاعب نهائيا.

وحضر ممثلو أندية الاتحاد والجونة والنصر وسموحة والرجاء والمقاصة ودمنهور والأسيوطي وحرس الحدود والزمالك بينما تغيب ممثل الأهلي واتحاد الكرة عن اجتماع يوم الثلاثاء.

كما هددت اللجنة وفقا للوائح الخاصة بها شطب أي نادي يتغيب ممثله عن حضور الاجتماعات لأكثر من ثلاث مرات كحد أقصى.

وكان الأهلي قد تغيب عن اجتماع الثلاثاء وذلك بعد أن أعلن النادي انسحابه من اللجنة بسبب "الصبيانية والعبث".

كما أشارت اللجنة عن تحديد يوم الثلاثاء القادم موعدا لاجتماعها بوزير الداخلية من أجل مناقشة عودة الجماهير من جديد إلى المدرجات.

وستجتمع اللجنة أيضا بإبراهيم محلب رئيس الوزراء بحضور وزير المالية ووزير التضامن ووزير الشباب والرياضة من أجل مناقشة أزمات الحجز على الأندية بسبب الديون.