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بالصور.. جامعة جنوب الوادي توافق على تطبيق آليات الطاقة الحيوية داخلها

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بالصور.. جامعة جنوب الوادي توافق على تطبيق آليات الطاقة الحيوية داخلها بالصور.. جامعة جنوب الوادي توافق على تطبيق آليات الطاقة الحيوية داخلها

unnamed (34)وافق ​​الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، علي البدء في تطبيق آليات الطاقة الحيوية بالجامعة بالتعاون مع مشروع الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة، وذلك في إطار البحث عن حلول لأزمات الطاقة.

واعتبر رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة تعد جيدة للوصول إلي حلول لازمات الطاقة وتسعي جامعة جنوب الوادي لتكون رائده في مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي نفس السياق قال الدكتور فرج خضاري مدير مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا، إن إنتاج البيوجاز هو الاستغلال الأمثل للتخلص من المخلفات العضوية و البيوجاز طاقة بديلة للغاز الطبيعي ومصدر جديد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت المهنسة مني الخضيري عضو فريق عمل مشروع الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة،أنه يمكن أيضًا إنتاج سماد عضوي عالي الجودة من وحدات انتاج البيوجاز يستخدم في استصلاح الاراضي ويحافظ علي خصوبة التربة.

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