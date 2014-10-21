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بالفيديو.. تشييع جثمان عقيد شرطة لقى مصرعه أثناء تأدية عمله بكفر الشيخ

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بالفيديو.. تشييع جثمان عقيد شرطة لقى مصرعه أثناء تأدية عمله بكفر الشيخ بالفيديو.. تشييع جثمان عقيد شرطة لقى مصرعه أثناء تأدية عمله بكفر الشيخ

شيع، اليوم الثلاثاء، جثمان العميد شريف عبد الهادى عبد الجليل محمد، نائب مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، الذي لقى مصرعه أثناء رئاسته خدمات تأمين تنفيذ القرارين 164/ 2014 الصادر من مجلس مدينة كفر الشيخ 430 / 2014 الصادر من لجنة المنشأت الايلة للسقوط، بإخلاء عقار وإذالته حتى سطح الارض تحت إشراف نائب مديرالأمن.

وسقط نائب المأمور،  مغشيًا عليه وتم نقلة على الفور للمستشفى العام ووافته المنية، وأفادت المستشفى بأن سبب الوفاة أزمة قلبية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6231/ 2014 إدارى قسم أول وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة حيث أقيم له بتاريخ اليوم جنازة عسكرية حضرها جموع كبيرة من المواطنين والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ واللواء عبدالرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، وتم دفن بمقابر العائلة بمدينة دمرو الحدادى مركز سيدى سالم، حيث مسقط رأسه.

 

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