سيميوني ينافس مدربي فالنسيا وبلباو على لقب أفضل مدرب بالدوري الإسباني

(إفي): يتنافس المدربون باكو خيميز (رايو فايكانو) وارنست فالفيردي (أتليتك بلباو) ودييجو سيميوني (أتليتكو مدريد) على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لكرة القدم التي يمنحها اتحاد اللعبة وسيعلن عن الفائز بها في حفل يقام في 27 من الشهر الجاري.

وذكر الاتحاد في بيان أن باكو خيميز "يعد أحد المدربين الاكثر جرأة في اللعبة".

وأوضح الاتحاد أن "الأداء الجيد لفريقه بسبب شخصية المدرب تدهش وتعجب كل مشجعي كرة القدم الهجومية وأن التقدم بالكرة من الخلف للأمام أحد أبرز اساليب خيميز الذي جعل رايو من أحد الفرق المتواضعة إلى فريق يقدم عرضا جيدا في كل مبارياته".

وفيما يتعلق بفالفيردي، فقد أوضح ان أسلوبه المتميز ظهر مع أتليتك بلباو الذي أنهى الموسم في المركز الرابع بالدوري الإسباني وأمامه الفرصة لإظهار قدراته عند خوض دوري الابطال الأوروبي.

وأوضح البيان أن "أسلوب لعب فالفيردي حقق نجاحا كبيرا والذي يعتمد على اللعب السريع ما جعله يؤدي موسما جيدا يظهر ذكاء مدرب مخضرم".

بينما أشار البيان إلى ان سيميوني يعد "أحد كبار المدربين والذي جعل أتليتكو مدريد يحصد لقب الدوري بعد 18 عاما".

وأضاف "روحه وسماته ظاهرة في أتليتكو مدريد، الفريق الذي يتمتع بلاعبين قادهم للظهور باعلى مستوى في كرة القدم الإسبانية"، مفيدا بان "النجاح الكبير لأتليتكو في الاعوام الاخيرة مرتبط للغاية بتواجد المدرب الأرجنتيني".