مباشر أوروبا- مانشستر سيتي في رحلة الأمل أمام سسكا

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة سسكا موسكو ومانشستر سيتي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد نقطة وحيد بينما يقبع سسكا في المركز الأخير في المجموعة الخامسة.

- انطلاق المباراة.

وتنطلق المباراة بعد قليل على ملعب سسكا موسكو.

تشكيل مانشستر سيتي: هارت، كولاروف، مانجالا، كومباني، زاباليتا، فيرناندو، يايا توريه، ميلنر، سيلفا، دزيكو، أجويرو.

تشكيل سسكا موسكو: أكنفييف، فيرنانديز، بيريزتوسكي، إيجناشفييف، شينيكوف، أ.بيريزتوسكي، ناتا، توسيتش، إيرمينكو، ميلانوف، موسى.