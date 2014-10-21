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شاب يخطف عاملة مدرسة ويحاول هتك عرضها

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شاب يخطف عاملة مدرسة ويحاول هتك عرضها شاب يخطف عاملة مدرسة ويحاول هتك عرضها

اجلت محكمة جنايات الفجيرة اليوم "الثلاثاء" الحكم في قضية خطف شاب لعاملة اسيوية ومحاولة هتك عرضها بالإكراه لسماع اقوال الدفاع خلال جلسة 28 من اكتوبر المقبل.


> ترجع تفاصيل القضية الى بداية الشهر الحالي بعد ان تقدمت عاملة اسيوية تعمل في احدى مدارس المنطقة ببلاغ لشرطة الفجيرة افادت فيه قيام شاب بمحاولة هتك عرضها بالإكراه ، وذلك باستدراجها اثناء توقفها عند احد الشوارع للذهاب الى عملها حيث عرض عليها  المتهم ايصالها للعمل، الا انها تفاجأت انه لم يتوقف عند المدخل الرئيسي للمدرسة التي تعمل بها ، بل اتخذ مسارا اخرا متجها الى خلف المبنى وقام بالإمساك بها ومحاولة هتك عرضها بالقوة الا انها استطاعت مقاومته ودفعه للتتمكن من فتح باب السيارة والهروب منه.

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