تأجيل قضية هتك عرض فتاة آسيوية في مصعد

أجلت محكمة جنايات الفجيرة قضية هتك عرض فتاة اسيوية لجلسة 28 اكتوبر الجاري لسماع اقوال الدفاع .

وتعود التفاصيل بعد ان تقدمت فتاة ببلاغ للشرطة بتعرضها للتحرش ومحاولة هتك عرضها اثناء تواجدها في مصعد البناية التي تسكن فيها من قبل شخص من الجنسية الهندية، وتمكنت المجني عليها من التقاط صورة للجاني بكاميرا هاتفها المتحرك وقدمته للجهات الامنية، التي قامت بدورها بالقبض على المتهم واحالته للمحاكمة.

وخلال جلسة استمعت هيئة المحكمة لأقوال المجني عليها حول الواقعة بانها تقطن في الطابق الثاني والجاني في الطابق الثالث الذي كان يستقل المصعد حينها نزولا ليتوقف في طابق المجني عليها واثناء صعودها وانغلاق الباب قام المتهم بلمس الفتاة وتحسسها في مواطن العفة مستغلا عم وجود احد معهما، لتصرخ به الفتاة مهددة اياه بإبلاغ الشرطة لتنجح في التقاط صورته، وتوجهت لإبلاغ حارس البناية بالواقعة ولم تفلح توسلات الجاني لتراجع الفتاة عن موقفها وابلاغ الجهات الامنية.