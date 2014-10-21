أنشيلوتي يحذر جماهير ليفربول من معاداة رونالدو

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو لا تؤثر عليه الأجواء المعادية والمنتظر أن تستقبله بها جماهير ليفربول خلال مباراة الفريقين.
ويعود رونالدو للملاعب الإنجليزية لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد بعد أن اعتاد على خوض كلاسيكو إنجلترا مع مانشستر يونايتد.
وقال أنشيلوتي لصحيفة صن البريطانية "كريستيانو لا يحتاج أن يتم تحفيزه فنحن سنواجه ليفربول، هو دائما ما يكون متحفزا ولكن إذا كانت الأجواء معادية هذا ما يشجعه أكثر على اللعب".
جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لم يسبق له وأن سجل هدفا على ملعب أنفيلد من قبل خلال مواجهاته السابقة أمام ليفربول.