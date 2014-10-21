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الجيش التونسي يتأهب لتأمين العملية الانتخابات التشريعية

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الجيش التونسي يتأهب لتأمين العملية الانتخابات التشريعية الجيش التونسي يتأهب لتأمين العملية الانتخابات التشريعية

الجيش التونسي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية وضع الجيش في حالة تأهب تحسبا لأعمال “إرهابية” محتملة خلال الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل والتي تنهي المرحلة الانتقالية الحالية.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية حسن الوسلاتي قوله خلال مؤتمر صحفي “عززنا منذ أكثر من شهر من تمركز قواتنا داخل البلاد وعلى الحدود تحسبا لأي طارئ، ووضعنا تقريبا جميع الاحتمالات”.

وأضاف أن “الخطر الإرهابي موجود والعناصر الإرهابية موجودة وأكيد أنها تخطط لعمليات ما.. ووحداتنا منتشرة في الجنوب التونسي لتؤمن حرمة التراب الوطني”.

وأوضح أن”كافة أفراد القوات المسلحة مجندون لتأمين الانتخابات” من دون إعطاء أرقام.

وأفاد أنه تم استدعاء قوات الاحتياط “ودمجها ضمن مختلف التشكيلات العسكرية المكلفة بتأمين الانتخابات”.

أ ش أ

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