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مصر أمام المجلس التنفيذي لليونسكو: القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الدولة

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مصر أمام المجلس التنفيذي لليونسكو: القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الدولة مصر أمام المجلس التنفيذي لليونسكو: القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الدولة

محمد سامح عمرو سفير باليونسكو

أكد بيان مصر أمام المجلس التنفيذي لليونسكو على أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مذكرا بأن الفلسطينيين لا يزالون يطمحون لإقامة دولتهم وفقاً لمبادئ لا تخضع للمساومة وإلا تآكلت أسس السلام الشامل في المنطقة وضاعت قيم العدالة والإنسانية.

وأكدت مصر، في البيان، مسئولية اليونسكو ودورها في حماية التراث الثقافي والمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية.

وصرح محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو بأن بيان مصر تناول عددا من الموضوعات المتصلة بتنفيذ خطة التنمية الطموحة التي تعمل المصرية على تنفيذها وعلى رأسها موضوع التعليم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح الأولوية القصوى باعتباره ركيزة أساسية للتنمية.

كما أشاد البيان المصري بجهود المديرة العامة لليونسكو لتعميق العلاقات مع مصر في مجالات عمل المنظمة حيث وجهت المنظمة اهتماما ملحوظاً لدعم جهود الحكومة المصرية خلال العام الأخير.

وأضاف سفير مصر باليونسكو أن مصر طالبت اليونسكو بضرورة الاستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح وتنمية عمل المكاتب الميدانية للمنظمة والاهتمام بقضايا التنمية في القارة الإفريقية.

واختتم محمد سامح عمرو بأن بيان مصر أكد على ضرورة أن تحتل موضوعات الثقافة والعلوم مكانها الطبيعي في أجندة التنمية المستدامة لفترة ما بعد 2015، وبقضايا التعليم، وبموضوعات المرأة والشباب، والعمل على توفير مصادر التمويل الدولية المناسبة للارتقاء ببرامج التعليم وخاصة موضوعات محو الأمية والتعليم الفني والتقني.

أ ش أ

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