ممثلة منظمة الصحة في داكار تؤكد للسفير المصري خلو السنغال تمامًا من الإيبولا

التقى هشام ماهر سفير مصر لدى السنغال مع الدكتورة “أليماتا ديارا ناما” ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية في السنغال، حيث استعرض معها أوضاع الإيبولا في السنغال والعمليات التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع الحكومة السنغالية لمواجهة هذا المرض.

وأكدت الممثلة الأممية للسفير المصري خلو السنغال تماما من مرض الإيبولا، موضحة أن السنغال باتت غير مصنفة كبلد خطر فيما يخص وباء الإيبولا، مشيرة إلى البيان الصادر عن المنظمة يوم ١٧ أكتوبر الجاري بشأن خلو السنغال من المرض.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإنه يجب الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول أي إصابة إلى البلاد، كما أشادت بالتدابير الصحية المتخذة من قبل السلطات السنغالية للتصدي للمرض.

وأوضحت أنه يتم استخدام الممر الإنساني الذي سمحت به السلطات السنغالية لمرور العاملين بالإغاثة التابعين للأمم المتحدة لنقل المستلزمات الطبية مع اتخاذ إجراءات صارمة لكل من يعبر هذا الممر للتأكد من خلوه من الإصابة، وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم والمساعدات اللازمة سواء للدول المتضررة أو الدول المحيطة للتصدي للمرض.

أ ش أ