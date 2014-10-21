أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ممثلة منظمة الصحة في داكار تؤكد للسفير المصري خلو السنغال تمامًا من الإيبولا

Google+ Print
ممثلة منظمة الصحة في داكار تؤكد للسفير المصري خلو السنغال تمامًا من الإيبولا ممثلة منظمة الصحة في داكار تؤكد للسفير المصري خلو السنغال تمامًا من الإيبولا

وزارة الخارجية

التقى هشام ماهر سفير لدى السنغال مع الدكتورة “أليماتا ديارا ناما” ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية في السنغال، حيث استعرض معها أوضاع الإيبولا في السنغال والعمليات التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع السنغالية لمواجهة هذا المرض.

وأكدت الممثلة الأممية للسفير المصري خلو السنغال تماما من مرض الإيبولا، موضحة أن السنغال باتت غير مصنفة كبلد خطر فيما يخص وباء الإيبولا، مشيرة إلى البيان الصادر عن المنظمة يوم ١٧ أكتوبر الجاري بشأن خلو السنغال من المرض.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإنه يجب الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول أي إصابة إلى البلاد، كما أشادت بالتدابير الصحية المتخذة من قبل السلطات السنغالية للتصدي للمرض.

وأوضحت أنه يتم استخدام الممر الإنساني الذي سمحت به السلطات السنغالية لمرور العاملين بالإغاثة التابعين للأمم المتحدة لنقل المستلزمات الطبية مع اتخاذ إجراءات صارمة لكل من يعبر هذا الممر للتأكد من خلوه من الإصابة، وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم والمساعدات اللازمة سواء للدول المتضررة أو الدول المحيطة للتصدي للمرض.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة